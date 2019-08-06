США будут противостоять одностороннему вторжению Турции в Сирию - глава Пентагона

США намерены предотвратить одностороннюю военную операцию Турции на севере Сирии, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера.
"Мы намерены предотвратить односторонние вторжения, которые негативно скажутся на взаимных интересах, которые разделяют США, Турция и Сирийские демократические силы на севере Сирии", - заявил Эспер журналистам, направляясь в Японию.
Такое заявления он сделал на фоне недавних высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, а ее целью является восток реки Евфрат.
Эспер подчеркнул, что США пытаются выработать механизм, который бы рассеял опасения Турции по поводу происходящего в районе сирийской границы.
В Турции в минувший понедельник прошла встреча представителей военных кругов двух стран. Она была посвящена созданию зоны безопасности на севере Сирии. Эспер не стал сообщать журналистам, был ли достигнут на встрече какой-либо прогресс.
Шеф Пентагона заметил, что США не намерены прекращать поддержку Сирийских демократических сил, состоящих в значительной степени из курдских бойцов Отрядов народной самообороны, которые Турция считает террористическими организациями.
Для США Сирийские демократические силы были партнером в борьбе с террористической организацией ИГ (запрещена в РФ), они захватили и удерживают в заключении тысячи боевиков. США опасаются, что, в случае вторжения Турции на территорию Сирии, боевики могут освободиться, отмечает AP.
Спор из-за курдов все больше ослабляет отношения между США и Турцией, отмечает AP. Ранее США решили исключить Турцию из программы по истребителям-бомбардировщикам F-35 за покупку российских систем ПВО С-400.
США и Турция уже несколько месяцев обсуждают вопрос создания зоны безопасности на севере Сирии.
Турция, желающая защитить свои границы от курдских отрядов народной самообороны, которых в Анкаре считают террористическими, хочет, чтобы зона безопасности уходила на десятки километров вглубь территории Сирии. Кроме того, Турция настаивает на том, чтобы все силы отрядов народной самообороны вывели из этой зоны, а их объекты разрушили.
В Вашингтоне, в свою очередь, считают, что зона безопасности должна занимать не более 10 км, и в ней не должны на постоянной основе присутствовать турецкие войска.
МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за эскалацию напряженности в регионе
Азербайджан не позволит Армении присоединить Карабах к своей территории, заявляют в Баку
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Госнефтефонд Азербайджана за I полугодие приобрел более 44 тонн золота
Kirin Holdings покупает 30,3% акций производителя косметики и витаминов FANCL за 129 млрд иен
Минналогов Азербайджана в I полугодии увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 7,4%, план перевыполнен на 8,8%
ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана
Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума
Большинство россиян убеждены, что для РФ наибольшая угроза ядерного конфликта исходит от США - опрос
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору