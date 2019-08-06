Премьер: Белоруссия рассчитывает на подписание визового соглашения с ЕС осенью этого года

Правительство Белоруссии завершит внутренние процедуры согласования соглашения с ЕС об упрощении визового режима до сентября и рассчитывает на подписание документа в течение осени, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
"Думаю, с нашей стороны мы до осени закончим все внутригосударственные процедуры для согласования документа. Очень надеюсь, что осенью соглашение будет подписано. По крайней мере, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы это хорошее событие состоялось", - сказал Румас во вторник на встрече с главой представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин по случаю завершения ее дипломатической миссии в Минске.
Главу белорусского правительства цитирует госагентство БелТА.
Румас также поблагодарил Викторин за личный вклад в развитие хороших отношений Белоруссии и Евросоюза. "Последние четыре года мы наблюдаем заметный прогресс в наших отношениях, об этом говорят и цифры растущего товарооборота", - сказал премьер-министр.
"Еще одним доказательством того, что отношения начинают выходить на новый уровень, является возросшее количество визитов еврокомиссаров в Беларусь - еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана, еврокомиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера, мы ждем госпожу Могерини (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини - ИФ)", - добавил Румас.
Он также отметил, что в Минске приоритетами взаимодействия Белоруссии с ЕС считают завершение переговоров по вступлению республики в ВТО и развитие кредитно-инвестиционного сотрудничества с европейскими финансовыми институтами.
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