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Транспорт и связь 06.08.2019 16:59

Победа может отменить зимние рейсы в Гюмри из-за недолива топлива в местном аэропорту - источник

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)) может отменить рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) в зимнем сезоне из-за недолива топлива в местном аэропорту, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

"К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива", - заявил источник.

По его словам, до конца летнего сезона "Победа" выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, но с зимнего сезона "продажа билетов на этом маршруте приостановлена".

Представитель авиакомпании "Победа" подтвердил, что продажи билетов в Армению закрыты. С чем связано это решение, он не уточнил.

Комментариями администрации аэропорта Гюмри "Интерфакс" пока не располагает.

Со своей стороны, директор армянской авиакомпании "Тарон-Авиа", для которой аэропорт Гюмри является хабом, Гарник Папикян подверг сомнению позицию российской стороны о недоливе топлива.

"Недоливы топлива исключаю. Самолеты прибывают в Армению уже заправленные российским топливом. В Гюмри они получают добавку в размере 3 тонн. Процесс строго контролируется", - заявил Папикян "Интерфаксу".

"Информация о приостановки рейсов в аэропорт "Ширак" (Гюмри) поступила сегодня около 12:30. В настоящее время мы изучаем ее", - заявил он.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, РЕЙСЫ, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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