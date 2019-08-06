Победа может отменить зимние рейсы в Гюмри из-за недолива топлива в местном аэропорту - источник

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)) может отменить рейсы из Москвы в Гюмри (Армения) в зимнем сезоне из-за недолива топлива в местном аэропорту, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.
"К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. "Победа" неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива", - заявил источник.
По его словам, до конца летнего сезона "Победа" выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, но с зимнего сезона "продажа билетов на этом маршруте приостановлена".
Представитель авиакомпании "Победа" подтвердил, что продажи билетов в Армению закрыты. С чем связано это решение, он не уточнил.
Комментариями администрации аэропорта Гюмри "Интерфакс" пока не располагает.
Со своей стороны, директор армянской авиакомпании "Тарон-Авиа", для которой аэропорт Гюмри является хабом, Гарник Папикян подверг сомнению позицию российской стороны о недоливе топлива.
"Недоливы топлива исключаю. Самолеты прибывают в Армению уже заправленные российским топливом. В Гюмри они получают добавку в размере 3 тонн. Процесс строго контролируется", - заявил Папикян "Интерфаксу".
"Информация о приостановки рейсов в аэропорт "Ширак" (Гюмри) поступила сегодня около 12:30. В настоящее время мы изучаем ее", - заявил он.
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