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Транспорт и связь 06.08.2019 17:08

Авиабилеты за рубеж для россиян со среды подорожают на 2% - Туту.ру

Авиабилеты за рубеж для россиян с 7 августа подорожают на 2%, сообщает сервис путешествий Туту.ру со ссылкой на резолюцию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"В ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системах бронирования составят: 1EUR = 72,5 RUB. Текущий курс, по которому выписываются билеты, - 71 рубль за евро. Для расчета в системе бронирования применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону", - говорится в сообщении агрегатора.

В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро), отмечают в Туту.ру. То есть на каждую 1 тыс. евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1,5 тыс. рублей.

"Пассажирам, определившимся с планами перелетов из России за рубеж, стоит поторопиться и приобрести билеты до полуночи со вторника на среду. Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы, например, в США или Юго-Восточную Азию", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, БИЛЕТЫ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]