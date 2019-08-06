Авиабилеты за рубеж для россиян со среды подорожают на 2% - Туту.ру

Авиабилеты за рубеж для россиян с 7 августа подорожают на 2%, сообщает сервис путешествий Туту.ру со ссылкой на резолюцию Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
"В ночь со вторника на среду в соответствии с резолюцией IATA курсы валют в системах бронирования составят: 1EUR = 72,5 RUB. Текущий курс, по которому выписываются билеты, - 71 рубль за евро. Для расчета в системе бронирования применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов на понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону", - говорится в сообщении агрегатора.
В итоге авиабилеты за рубеж подорожают на 2% (на 1,5 рубля на каждый евро), отмечают в Туту.ру. То есть на каждую 1 тыс. евро стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 1,5 тыс. рублей.
"Пассажирам, определившимся с планами перелетов из России за рубеж, стоит поторопиться и приобрести билеты до полуночи со вторника на среду. Разницу заметят те, кто покупает авиабилет на дальнемагистральные рейсы, например, в США или Юго-Восточную Азию", - говорится в сообщении.
МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за эскалацию напряженности в регионе
Азербайджан не позволит Армении присоединить Карабах к своей территории, заявляют в Баку
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Иностранные туристы начали возвращаться на Шри-Ланку
Премьер Грузии обещает вернуть развитие туризма в стране на прежнюю траекторию
ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Великобритания подтвердила Эстонии, что оборонное сотрудничество двух стран продолжится и после Brexit - премьер Ратас
Вашингтон воспользуется любыми средствами для борьбы с режимом Мадуро - Белый дом
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору