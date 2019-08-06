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Регион 06.08.2019 17:20

Эрдоган заявляет об отсутствии доказательств угроз С-400 для программы F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что не существует ясных доказательство того, что поставляемые РФ в его страну ЗРС С-400 действительно представляет угрозу для американской программы по производству истребителей-бомбардировщиков F-35.

"Президент Турции заявляет об отсутствии конкретных данных об том, что российские системы С-400 нанесут урон программе F-35", - пишет агентство "Анадолу".

Также Эрдоган заявил, что покупка С-400 является коммерческим, а не стратегическим шагом, сообщает агентство.

Ранее в июле турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания F-35 из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации о F-35.

Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, С/400, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]