МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за эскалацию напряженности в регионе

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Нагорный Карабах – это Армения», явно противоречит духу и сути переговорного процесса по карабахскому урегулированию, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Агрессивное заявление Пашиняна открыто противоречит духу и сути переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе, дискуссиям во время недавних встреч»,- говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана убеждены, что этим заявлением Пашинян также наносит удар переговорному процессу, проводимому при посредничестве Минской группы ОБСЕ.

«Заявление политического лидера Армении также не соответствует к озвученному самим же Ереваном призыву «об исключительно мирном урегулировании конфликта». Пашинян в Ханкенди раскрыло свое истинное лицо»,- отмечается в заявлении.

МИД Азербайджана отмечает, что популистские заявления Пашиняна, которые «далеки от реальности» говорят о том, что премьер-министр Армении находится в неведении о мировых и региональных процессах и показывают его беспомощность.

«Несмотря на то, что заявление рассчитано на внутреннюю аудиторию, это не дает оснований премьер-министру Армении озвучивать мысли об аннексии Нагорно-Карабахского региона Азербайджана к Армении»,- отмечается в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий и приложит все усилия для их освобождения и возвращения к крову выдворенных из захваченных земель граждан.

В МИД подчеркнули, что если намерением Еревана является развитие и прогресс, то правительству Армении не следует прикрываться захватнической политикой и преследовать мнимые цели, напротив, необходимо оценивать текущую ситуацию и стремится к нормализации отношений с соседними странами на основе международного права.

«Очевидно, что руководство Армении занимается обманом армянского народа пустыми обещаниями. Армения несет полную ответственность за всю напряженность в регионе, за нарушение фундаментальных прав сотен тысяч жертв политики этнической чистки, удар по мирному урегулированию конфликта и, следовательно, за всю создавшуюся ситуацию»,- отмечается в заявлении.

Ранее во вторник, заведующий отделом Администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, заявил, что Баку не позволит присоединить Нагорный Карабах к Армении.

"Нагорный Карабах - это Азербайджан! Нагорный Карабах - это историческая земля Азербайджана и ее неотъемлемая часть. Международное сообщество признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Азербайджанское государство и народ никогда не позволит нарушить территориальную целостность страны и присоединить Нагорный Карабах к Армении",- заявил Гаджиев.

Завотделом Администрации президента подчеркнул, что "армянская сторона своим провокационным и деструктивным заявлением сталкивает регион с новыми угрозами и рисками и намеренно обостряет ситуацию во избежание внутренних проблем".

Накануне, в рамках визита в Нагорный Карабах Пашинян заявил, что правительство Армении задумало мегапроекты, согласно которым к 2050 году нужно довести население этой страны до 5 млн человек, создать 1,5 млн рабочих мест, решить вопрос занятости 2,5 млн человек и устранить бедность.

"Мы намерены в 15 раз увеличить ВВП Армении, иметь минимум 5 армянских технологических компаний с $10 млрд капитала. Армения должна занять место в 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира. Многие из вас спросят, а почему Карабаха нет в этих планах. Ответ очень прост: Карабах - это Армения, и все", - заявил Пашинян.

Ф.Исазаде