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Туризм 06.08.2019 15:05

Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума

Турецкую Анталью за семь месяцев 2019 года впервые в истории посетило более 8 млн иностранных туристов, из которых почти 3 млн - россияне, сообщает во вторник Daily Sabah.

"Анталья переживает самый плодотворный туристический сезон в истории. С января по июль курорт посетили 8,19 млн иностранных гостей, что на 16% больше, чем годом ранее. Рубеж в 8 млн за семь месяцев был преодолен впервые", - пишет издание.

Как отмечает газета, абсолютными лидерами по числу поездок стали россияне: за семь месяцев в Анталью приехали 2,98 млн российских туристов, турпоток вырос на 12,4%. Доля граждан РФ среди всех иностранных гостей составила 38%.

На втором месте - немецкие туристы (1,33 млн человек, рост турпотока на 18,7%). На третьем - туристы из Украины (460 тысяч, +5%). В топ также вошли путешественники из Великобритании (407,4 тыс., +21%), Польши (300 тыс., +21%), Нидерландов (249 тыс., +13%), Румынии (137,6 тыс., +30%) и Чехии (122 тыс., +44%). Больше всего вырос турпоток из Норвегии - на 65% и Словакии - на 43%.

"Хотя по итогам прошлого года Анталья уже побила рекорд, приняв 14 млн туристов, ожидается, что в 2019 году курорт посетят 16 млн гостей", - сообщает издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]