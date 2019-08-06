Турпоток в Анталью с начала года достиг исторического максимума

Турецкую Анталью за семь месяцев 2019 года впервые в истории посетило более 8 млн иностранных туристов, из которых почти 3 млн - россияне, сообщает во вторник Daily Sabah.
"Анталья переживает самый плодотворный туристический сезон в истории. С января по июль курорт посетили 8,19 млн иностранных гостей, что на 16% больше, чем годом ранее. Рубеж в 8 млн за семь месяцев был преодолен впервые", - пишет издание.
Как отмечает газета, абсолютными лидерами по числу поездок стали россияне: за семь месяцев в Анталью приехали 2,98 млн российских туристов, турпоток вырос на 12,4%. Доля граждан РФ среди всех иностранных гостей составила 38%.
На втором месте - немецкие туристы (1,33 млн человек, рост турпотока на 18,7%). На третьем - туристы из Украины (460 тысяч, +5%). В топ также вошли путешественники из Великобритании (407,4 тыс., +21%), Польши (300 тыс., +21%), Нидерландов (249 тыс., +13%), Румынии (137,6 тыс., +30%) и Чехии (122 тыс., +44%). Больше всего вырос турпоток из Норвегии - на 65% и Словакии - на 43%.
"Хотя по итогам прошлого года Анталья уже побила рекорд, приняв 14 млн туристов, ожидается, что в 2019 году курорт посетят 16 млн гостей", - сообщает издание.
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