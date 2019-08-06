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Социум 06.08.2019 15:06

ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана

Государственная служба занятости (ГСЗ) при Минтруда и соцзащите населения Азербайджана направит около 28 млн манатов на закупку сельскохозяйственных товаров для организации мероприятий по самозанятости населения в регионах страны.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ГСЗ подписала соответствующий контракт с ЗАО «AGRI KON».

Сумма контракта составила 27 млн 698, 780 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, Минтруда в 2019 году планирует направить 56 млн 41,4 тыс. манатов на организацию мероприятий по самозанятости.

В 2018 году программа охватила 6 тыс. семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс. семей, в 2020 году – до 15 тыс. семей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГСЗ, САМОЗАНЯТОСТЬ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]