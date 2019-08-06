ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана

Государственная служба занятости (ГСЗ) при Минтруда и соцзащите населения Азербайджана направит около 28 млн манатов на закупку сельскохозяйственных товаров для организации мероприятий по самозанятости населения в регионах страны.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ГСЗ подписала соответствующий контракт с ЗАО «AGRI KON».
Сумма контракта составила 27 млн 698, 780 тыс. манатов.
Как сообщалось ранее, Минтруда в 2019 году планирует направить 56 млн 41,4 тыс. манатов на организацию мероприятий по самозанятости.
В 2018 году программа охватила 6 тыс. семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс. семей, в 2020 году – до 15 тыс. семей.
Б.Рустамбеков
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