ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана

Государственная служба занятости (ГСЗ) при Минтруда и соцзащите населения Азербайджана направит около 28 млн манатов на закупку сельскохозяйственных товаров для организации мероприятий по самозанятости населения в регионах страны.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, ГСЗ подписала соответствующий контракт с ЗАО «AGRI KON».

Сумма контракта составила 27 млн 698, 780 тыс. манатов.

Как сообщалось ранее, Минтруда в 2019 году планирует направить 56 млн 41,4 тыс. манатов на организацию мероприятий по самозанятости.

В 2018 году программа охватила 6 тыс. семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс. семей, в 2020 году – до 15 тыс. семей.

Б.Рустамбеков