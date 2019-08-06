VW отзывает в РФ около 6,7 тыс. автомобилей Audi, BMW - один кабриолет - Росстандарт

Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в России 6,682 тыс. автомобилей Audi Q5, а российское представительство немецкого BMW ООО "БМВ Руссланд Трейдинг" - один кабриолет.
Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат автомобили Audi Q5, проданные в 2017-2019 гг., с VIN-кодами согласно перечню, опубликованному на сайте ведомства.
"На автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепление накладки колёсной арки может ослабнуть и, в худшем случае, накладка может отсоединиться от автомобиля. На автомобилях необходимо закрепить накладки колёсных арок", - говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву также подлежат 3 проданных в 2019 г. автомобиля Audi Q5, у которых выявлена неровность сварного шва в области крепления подушки безопасности к передней панели. Панель на этих машинах требуется заменить.
Росстандарт также сообщает, что отозван будет и один кабриолет BMW 8 Series Convertible, проданный в 2015-2018 гг., у которого "оба насоса высокого давления, возможно, были неправильно привинчены". "При определенных обстоятельствах возможны разгерметизация или обрыв топливопровода. Следствием может быть утечка топлива, не исключено выключение двигателя во время движения", - отмечается в сообщении ведомства.
Уполномоченные представители ООО "Фольксваген Груп Рус" и ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.
Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.
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