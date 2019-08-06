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Бизнес и законодательство 06.08.2019 15:51

Бизнесмены Тюмени в августе посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Предприниматели Тюменской области в августе посетят Азербайджан с бизнес-миссией, сообщает пресс-служба областной Торгово-промышленной палаты (ТПП).

«Бизнес-миссия из представителей экспортно-ориентированных предприятий Тюменской области в Баку состоится с 11 по 16 августа при участии областного Центра поддержки экспорта. Программа бизнес-миссии включает деловые встречи и контакты в формате B2B, в рамках которых состоятся переговоры с потенциальными партнерами из Азербайджана. Также, для участников бизнес-миссии будут организованы индивидуальные визиты на азербайджанские предприятия - импортеры», - отмечается в информации.

ТПП отмечает, что предварительные переговоры с азербайджанской стороной показали большой интерес со стороны потенциальных импортеров из Азербайджана к продукции тюменских предприятий. В этой связи в рамках миссии планируется подписание соглашений на осуществление пробных поставок.

В числе участников бизнес-миссии: ООО «Тюмень-Прибор» (оказывает полный комплекс услуг в сфере промышленной автоматизации объектов нефтяной, газовой, энергетической и других отраслей), ЗАО «Тюменский машиностроительный завод», ООО «Жизнь» (добыча торфа и сапропеля), АО «ИПФ «СИБНА» (оригинальные технические решения и новейшие технологии в сфере коммерческого учета энергоносителей).

Как сообщалось ранее, инициатором проведения промышленных миссий в Азербайджан является министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, основной целью таких миссий является "налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства".

Н.Аббасова

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Тэги: ТЮМЕНЬ, БИЗНЕС, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]