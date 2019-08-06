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Макроэкономика 06.08.2019 16:16

Минналогов Азербайджана в I полугодии увеличило перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 7,4%, план перевыполнен на 8,8%

Министерство налогов в I-ом полугодии 2019 года перечислило налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на сумму 4 млрд 954 млн манатов, отмечается в сообщении министерства.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года Минналогов увеличило перечисления в госбюджет на 7,4% или на 250 млн манатов. План по налоговым перечислениям в госбюджет за январь-июнь выполнен на 108,8%.

По данным Минналогов, за I-ое полугодие текущего года налоговые поступления в госбюджет по линии ненефтегазового сектора составили 2 млрд 545 млн манатов (рост на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). В целом, ненефтегазовый сектор обеспечил в отчетном периоде 70% всех поступлений в госбюджет по линии Минналогов.

В тоже время министерство отмечает, что налоговые поступления от нефтегазового сектора в рамках проектов PSA сократятся в связи с падением добычи нефти (в текущем году –ИФ). За январь-июнь 2019 года объем этих отчислений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 5,9% и составил 1 млрд 87,5 млн манатов. Вместе с тем, прогноз выполнен на 101,3%.

В сообщении отмечается, что в отчетный период активное число плательщиков НДС составило 21,99 тыс., что на 40% больше января-июня 2018 года.

План для Минналогов по перечислениям в госбюджет на 2019 год составляет 7 млрд 316 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАЛОГИ, ОТЧИСЛЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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