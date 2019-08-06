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Дальнее зарубежье 06.08.2019 18:25

США планируют новые масштабные меры против властей Венесуэлы - Болтон

США во вторник на конференции группы Лимы объявят о новых мерах в отношении властей Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на советника президента США по безопасности Джона Болтона.

Болтон пообещал, что новые меры будут широкомасштабными и приведут ко "множеству возможных последствий" для президента Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства страны.

По его утверждению, правительство Мадуро ощущает давление санкций США.

Болтон также отметил, что США выступают за мирный переход власти в Венесуэле и против того, чтобы выборы в Венесуэле проходили в то время, пока Мадуро сохраняет власть.

В конференции по Венесуэле в Лиме примут участие делегации из 60 стран, в основном из тех, где признают президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, отмечает Bloomberg.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]