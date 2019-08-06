США планируют новые масштабные меры против властей Венесуэлы - Болтон

США во вторник на конференции группы Лимы объявят о новых мерах в отношении властей Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на советника президента США по безопасности Джона Болтона.
Болтон пообещал, что новые меры будут широкомасштабными и приведут ко "множеству возможных последствий" для президента Венесуэлы Николаса Мадуро и правительства страны.
По его утверждению, правительство Мадуро ощущает давление санкций США.
Болтон также отметил, что США выступают за мирный переход власти в Венесуэле и против того, чтобы выборы в Венесуэле проходили в то время, пока Мадуро сохраняет власть.
В конференции по Венесуэле в Лиме примут участие делегации из 60 стран, в основном из тех, где признают президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, отмечает Bloomberg.
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