Украина не планирует вводить запрет на все российские нефтепродукты

Украина не планирует вводить запрет на все нефтепродукты с паспортом РФ, сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
"Мы не планируем вводить запрет на все нефтепродукты с российским паспортом. Потому что это, по сути, станет квазиналогом на нашего потребителя. И цена может вырасти... Но мы понимаем, что Россия может принять такое решение..." - сказал Герус во вторник на брифинге в Киеве.
"Если мы снизили поставки из России приблизительно в два раза, то те недружественные решения, которые может принять Россия уже в ближайшее время, не будут иметь для нас такого негативного эффекта", - добавил чиновник.
Ранее стало известно, что поставки дизтоплива из России на Украину в августе могут сократиться с 45% до 25% общего объема рынка. Правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.
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