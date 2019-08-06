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Туризм 06.08.2019 19:05

Премьер Грузии обещает вернуть развитие туризма в стране на прежнюю траекторию

Премьер-министр Мамука Бахтадзе обещает, что сектор туризма в Грузии обязательно вернется на прежнюю траекторию.

"В период с начала нынешнего года до июня мы имели 20% рост по сравнению с прошлым годом количества прибывающих в Грузию туристов, а в Аджарии этот показатель равнялся 40%. поэтому, несмотря на определенный спад в последние два месяца, мы уверены: сектор туризма обязательно вернется на прежнюю траекторию", - сказал во вторник журналистам Бахтадзе.

Он отметил, что этот спад был вызван крайне негативным фоном, созданным "безответственными людьми".

"Я говорю о деструктивных оппозиционных силах и контролируемых ими СМИ, но ответственность властей заключатся в том, чтобы вовремя решать подобные проблемы", - сказал Бахтадзе.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ТУРИЗМ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]