Госнефтефонд Азербайджана за I полугодие приобрел более 44 тонн золота

Общий объем приобретенного Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР) золота по состоянию на конец июня 2019 года составляет 95,47 тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНФАР.

«На 30 июня 2019 года в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда доля золота составляет 95,47 тонн (3 млн 69 тыс. 414,783 тройский унций) на сумму $4 млрд 356,4 млн», - отметили в ГНФАР.

По состоянию на 31 декабря 2018 года портфель инвестиций ГНФАР в золото оценивался в $2 млрд 93 млн и составлял 50,953 тонн (1 млн 638 тыс. 186 тройских унций). Таким образом, за I-ое полугодие 2019 года Госнефтефонд Азербайджана приобрел 44,517 тонн золота (1 млн 431 тыс. 228,773 тройский унций –ИФ).

Как сообщалось ранее, ГНФАР с начала 2012 года начал покупать золото. Всего за период 2012-2013гг фондом было приобретено 30 174,89 кг (970 145,51 унций) золота. В 2014-2017гг ГНФАР не осуществлял покупку золота. В 2018 году ГНФАР возобновил покупку золота и в течение прошлого года приобрел 20 тыс. 778 кг золота (668,041 тыс. тройских унций.).

В соответствии с Программой использования средств Госнефтефонда на 2019 год основной целью инвестиционной политики фонда в следующем году является получение максимальной доходности в условиях низкого риска капитальных потерь.

По условиям, максимум 55% инвестиционного портфеля фонда должно быть в течение 2019 года размещено в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, максимум 25% - в портфельные акции, до 10% - в недвижимость, до 10% - в золото.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова