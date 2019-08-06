Mastercard покупает датскую платежную систему Nets за 2,85 млрд евро

Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд).
Как сообщается в пресс-релизе Mastercard, эта сделка позволит компании расширить свои возможности в сфере платежей в режиме реального времени и предоставлять клиентам более надежные предложения помимо традиционных кредитных карт.
"Глобальные возможности для платежей в реальном времени усиливаются, - отмечает директор по продуктам и инновациям Mastercard Майкл Мибах. - Эта сделка укрепляет нашу уникальную позицию в качестве универсального партнера для удовлетворения потребностей любого банка, торгового предприятия или правительства".
Он добавил, что Mastercard является многопрофильной компанией. "Эта сделка в очередной раз демонстрирует силу нашей стратегии - опережать меняющееся положение дел, предоставляя необходимый выбор банкам, предприятиям и потребителям", - заявил Мибах.
Как ожидается, сделка будет закрыта в первом полугодии 2020 года после получения одобрения со стороны соответствующих регулирующих органов.
Nets является операторов крупнейшей в Скандинавии платежной системы, обслуживая более 400 тыс. торговых точек.
Котировки акций Mastercard в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 1,7%.
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