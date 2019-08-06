Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9046 RUR   0.0259 GBR   2.0673 TRY   0.3061

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.69 -0.97 Brent 59.81 -2.08

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.08.2019 19:38

Mastercard покупает датскую платежную систему Nets за 2,85 млрд евро

Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе Mastercard, эта сделка позволит компании расширить свои возможности в сфере платежей в режиме реального времени и предоставлять клиентам более надежные предложения помимо традиционных кредитных карт.

"Глобальные возможности для платежей в реальном времени усиливаются, - отмечает директор по продуктам и инновациям Mastercard Майкл Мибах. - Эта сделка укрепляет нашу уникальную позицию в качестве универсального партнера для удовлетворения потребностей любого банка, торгового предприятия или правительства".

Он добавил, что Mastercard является многопрофильной компанией. "Эта сделка в очередной раз демонстрирует силу нашей стратегии - опережать меняющееся положение дел, предоставляя необходимый выбор банкам, предприятиям и потребителям", - заявил Мибах.

Как ожидается, сделка будет закрыта в первом полугодии 2020 года после получения одобрения со стороны соответствующих регулирующих органов.

Nets является операторов крупнейшей в Скандинавии платежной системы, обслуживая более 400 тыс. торговых точек.

Котировки акций Mastercard в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 1,7%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, MASTERCARD, КОМПАНИЯ, ПОКУПКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]