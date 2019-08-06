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АПК 06.08.2019 19:52

Правительство РФ утвердило товары, которые не могут храниться более суток с момента задержания на таможне

Правительство РФ утвердило список товаров, которые не могут храниться более 24 часов с момента их задержания таможенными органами.

Соответствующее постановление принято 1 августа 2019 года и размещено на официальном портале правовой информации.

К быстропортящимся товарам отнесены мясо, рыба, молоко и молочная продукция (масло, сыр, творог), овощи (картофель, капуста, лук, морковь и др.), финики, инжир, авокадо, цитрусовые, виноград, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы и др.

Предполагается, что постановление вступит в силу после 30 дней с даты его официального опубликования.

Как сообщалось ранее в пояснительной записке к проекту постановления, Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает, что таможенные органы хранят задержанные товары, которые не являются предметами административного правонарушения или преступления, либо товары, являющиеся предметами административного правонарушения или преступления, но не изъятые либо не арестованные в ходе проверки сообщения о преступлении, производства по уголовному делу или делу об административном правонарушении, в течение 30 календарных дней со дня их задержания. Исключение составляют товары, которые подвергаются быстрой порче и срок хранения которых не может превышать 24 часов с момента задержания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРОДУКТЫ, ХРАНЕНИЕ, СПИСОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]