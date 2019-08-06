Торговый спор США и Китая стал препятствием для СПГ-проекта на Аляске на 20 млн т/г

Проект Alaska LNG, похоже, застопорился на фоне длящейся на протяжении года торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем, после того как разработчик проекта допустил, что может позволить соглашению о совместной разработке (JDA), подписанному с крупными государственными китайскими партнерами почти два года назад, истечь.

Срок соглашения, которое Alaska Gasline Development Corp. (AGDC) подписала в ноябре 2017 года с Sinopec, China Investment Corp. (CIC) и Банком Китая, не будет продлен, сообщил временно исполняющий обязанности президента AGDC Джо Даблер на заседании ресурсного комитета Палаты представителей Аляски 19 июля. По его словам, AGDC проинформировала китайскую сторону о принятом решении в ходе телеконференции во вторую неделю июля.

"[JDA] касается проекта, которого, честно говоря, больше не существует, - сказал Даблер. - Есть много вещей, которые просто не произойдут. Мы чувствовали бы себя нечестными, [продлевая] соглашение, содержащее многочисленные положения, которые нельзя применить к тому, что мы намереваемся сделать".

Подписанное в присутствии президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина соглашение предоставило китайской стороне право на покупку до трех четвертей объема СПГ, производимого в рамках проекта, в обмен на равную долю финансирования. Соглашение было названо главным достижением бывшего губернатора Аляски Билла Уокера в рамках поиска партнеров для Alaska LNG и неоднократно продлевалось при Уокере и бывшем президенте AGDC Ките Мейере.

Истечение срока действия соглашения и последующая за ним потеря китайских спонсоров наряду с предстоящими сокращениями в AGDC фактически приостанавливают проект Alaska LNG и делают его самой крупнейшей на сегодняшний день жертвой американо-китайской торговой войны для газодобывающей отрасли в США.

Затянувшийся торговый спор между Вашингтоном и Пекином нанес сектору двойной ущерб. Во-первых, решение Китая повысить пошлины на импорт СПГ из США с 10% до 25% с 1 июня фактически лишило США доступа к самому быстроразвивающемуся в мире крупному рынку, поскольку у китайских потребителей пропал стимул к заключению долгосрочных сделок с поставщиками из Соединенных Штатов.

Если пошлины останутся в силе на неопределенный срок, американским экспортерам придется уйти с прибыльного китайского рынка СПГ, объем которого, по мнению Международного энергетического агентства, к 2024 году достигнет почти 80 млн тонн в год, и к тому времени Китай обгонит Японию, став крупнейшим в мире импортером СПГ.

Во-вторых, потеря Китая в качестве потенциального покупателя американского СПГ создает препятствия для американских экспортеров, которые стремились заключить долгосрочные контракты с китайскими покупателями, чтобы заручиться финансированием проектов, увеличивая тем самым риск задержек в их реализации. Такие проекты, как Driftwood LNG компании Tellurian и Venture Global LNG компании Calcasieu Pass, зависели от спроса Китая на поставки СПГ из США, однако сильное политическое давление со стороны Пекина в отношении закупок СПГ из США заставило их искать покупателей в других странах.

ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА

Проект Alaska LNG на протяжении длительного времени сталкивается со сложными экономическими проблемами, и представители отрасли с недоверием отнеслись к участию Китая в проекте, который имеет потенциал для того, чтобы стать одним из крупнейших в сфере инфраструктуры в мире, практически сразу после того, как было объявлено о соглашении.

Партнерство с Sinopec было странным выбором для проекта, учитывая, что это самый мелкий и наименее опытный из трех китайских государственных импортеров СПГ. Похоже, что к участию в JDA компанию подтолкнул Пекин, сообщил Интерфаксу топ-менеджер конкурирующего с Alaska LNG американского СПГ-проекта вскоре после подписания соглашения.

Даблер сообщил на заседании комитета, что AGDC проведет совместную работу с Sinopec, CIC и Банком Китая, "чтобы понять, какова будет их роль в дальнейшем, если вообще будет".

Власти Аляски по-прежнему заинтересованы в монетизации около 980 млрд кубометров доказанных запасов газа в регионе Норт-Слоуп, но, по словам Даблера, стоимость проекта должна быть значительно меньше для того, чтобы заинтересовать покупателей.

"Мы должны быть в состоянии назвать им цену, сказать, сколько будет стоить газ. Последняя опубликованная сумма [стоимость проекта] составила $44 млрд, таким образом, стоимость газа, поставляемого в Азию, оценивается примерно в $11-12 MMbtu. На текущий момент она настолько далека от реалий рынка, что никто бы вам не перезвонил. Они даже не будут с вами разговаривать", - добавил он.

Проект Alaska LNG предполагает создание мощностей по сжижению природного газа на 20 млн тонн в год.