Китайская ZTE начала продажи первых смартфонов с поддержкой 5G

Китайская телекоммуникационная компания ZTE начала продажи телефонов, которые поддерживают работу в мобильных сетях нового стандарта 5G.
ZTE Axon 10 Pro 5G стал первой моделью смартфонов с поддержкой 5G, вышедшей на китайский рынок, сообщила компания. Он работает на частотах трех крупнейших мобильных операторов страны - China Mobile, China Telecom и China Unicom.
Новинка оснащена 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем и тройной камерой, которая включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик, ультра-широкий 20-мегапиксельный объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив.
В конце июля ZTE запустила предпродажу смартфона ZTE Axon 10 Pro 5G по цене 4999 юаней (около $720).
Китайские производители телекоммуникационного оборудования и смартфонов начали активные действия по развертыванию инфраструктуры и продуктов 5G после того, как правительство в июне текущего года одобрило коммерческое использование технологии нового поколения, отмечает агентство "Синьхуа".
ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.
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