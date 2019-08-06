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Бизнес и законодательство 06.08.2019 20:18

Китайская ZTE начала продажи первых смартфонов с поддержкой 5G

Китайская телекоммуникационная компания ZTE начала продажи телефонов, которые поддерживают работу в мобильных сетях нового стандарта 5G.

ZTE Axon 10 Pro 5G стал первой моделью смартфонов с поддержкой 5G, вышедшей на китайский рынок, сообщила компания. Он работает на частотах трех крупнейших мобильных операторов страны - China Mobile, China Telecom и China Unicom.

Новинка оснащена 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем и тройной камерой, которая включает в себя 48-мегапиксельный основной датчик, ультра-широкий 20-мегапиксельный объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив.

В конце июля ZTE запустила предпродажу смартфона ZTE Axon 10 Pro 5G по цене 4999 юаней (около $720).

Китайские производители телекоммуникационного оборудования и смартфонов начали активные действия по развертыванию инфраструктуры и продуктов 5G после того, как правительство в июне текущего года одобрило коммерческое использование технологии нового поколения, отмечает агентство "Синьхуа".

ZTE поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и корпоративные технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Китайская компания занимает пятое место по объему выручки среди мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Она также выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны, планшеты, мобильные широкополосные модемы и хот-споты, а также терминалы для интеграции семейных компьютеров. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах, партнерами компании являются свыше 500 операторов связи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ZTE, СМАРТФОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]