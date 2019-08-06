Лукашенко разрешил авиакомпаниям Белоруссии продажу в самолетах товаров из duty free

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий продажу в самолетах белорусских авиаперевозчиков товаров из магазинов беспошлинной торговли.
Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале.
Документ принят в целях расширения беспошлинной торговли при осуществлении международных авиаперевозок. Будет разрешена реализация (путем разносной торговли) товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных на борт воздушных судов из магазинов беспошлинной торговли для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Товары будут реализовываться в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве.
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