Лукашенко разрешил авиакомпаниям Белоруссии продажу в самолетах товаров из duty free

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий продажу в самолетах белорусских авиаперевозчиков товаров из магазинов беспошлинной торговли.

Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят в целях расширения беспошлинной торговли при осуществлении международных авиаперевозок. Будет разрешена реализация (путем разносной торговли) товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных на борт воздушных судов из магазинов беспошлинной торговли для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Товары будут реализовываться в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве.