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СНГ 06.08.2019 20:40

Лукашенко разрешил авиакомпаниям Белоруссии продажу в самолетах товаров из duty free

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий продажу в самолетах белорусских авиаперевозчиков товаров из магазинов беспошлинной торговли.

Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Документ принят в целях расширения беспошлинной торговли при осуществлении международных авиаперевозок. Будет разрешена реализация (путем разносной торговли) товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных на борт воздушных судов из магазинов беспошлинной торговли для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Товары будут реализовываться в соответствии с заключенными между владельцами магазинов беспошлинной торговли и белорусскими авиационными организациями договорами о сотрудничестве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, САМОЛЕТЫ, DUTYFREE


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]