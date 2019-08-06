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Транспорт и связь 06.08.2019 20:57

Mercedes-Benz отзывает с китайского рынка автомобили из-за проблем с нейтрализаторами

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz начал отзыв 302 автомобилей в Китае из-за неисправности каталитических нейтрализаторов, сообщило Государственное управление по регулированию рынка.

Это касается импортных машин GLE SUV и GLS SUV, выпущенных в период с 29 февраля 2016 года по 16 октября 2018 года.

Выявленный дефект сборки каталитических нейтрализаторов на этих транспортных средствах может привести к несоблюдению норм выбросов и требований бортовой системы диагностики.

Отзыв проводит Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. Компания заменит дефектные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2018 года в Китае было отозвано более 12,5 млн автомобилей с различными видами неисправностей.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]