Mercedes-Benz отзывает с китайского рынка автомобили из-за проблем с нейтрализаторами

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz начал отзыв 302 автомобилей в Китае из-за неисправности каталитических нейтрализаторов, сообщило Государственное управление по регулированию рынка.

Это касается импортных машин GLE SUV и GLS SUV, выпущенных в период с 29 февраля 2016 года по 16 октября 2018 года.

Выявленный дефект сборки каталитических нейтрализаторов на этих транспортных средствах может привести к несоблюдению норм выбросов и требований бортовой системы диагностики.

Отзыв проводит Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. Компания заменит дефектные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2018 года в Китае было отозвано более 12,5 млн автомобилей с различными видами неисправностей.