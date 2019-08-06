Mercedes-Benz отзывает с китайского рынка автомобили из-за проблем с нейтрализаторами

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz начал отзыв 302 автомобилей в Китае из-за неисправности каталитических нейтрализаторов, сообщило Государственное управление по регулированию рынка.
Это касается импортных машин GLE SUV и GLS SUV, выпущенных в период с 29 февраля 2016 года по 16 октября 2018 года.
Выявленный дефект сборки каталитических нейтрализаторов на этих транспортных средствах может привести к несоблюдению норм выбросов и требований бортовой системы диагностики.
Отзыв проводит Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. Компания заменит дефектные детали бесплатно, сообщает агентство "Синьхуа".
По итогам 2018 года в Китае было отозвано более 12,5 млн автомобилей с различными видами неисправностей.
МИД Азербайджана возложил на Армению ответственность за эскалацию напряженности в регионе
Азербайджан не позволит Армении присоединить Карабах к своей территории, заявляют в Баку
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Иностранные туристы начали возвращаться на Шри-Ланку
Премьер Грузии обещает вернуть развитие туризма в стране на прежнюю траекторию
ГСЗ направит около 28 млн манатов на закупку сельхозтоваров для обеспечения самозанятости населения регионов Азербайджана
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
КНДР заявили, что 6 августа испытали тактические управляемые ракеты нового типа
Демократы и республиканцы в Конгрессе хотят обязать Трампа ввести против Турции санкции за С-400 - газета
Грузия потеряла в июле более $44 млн из-за сокращения турпотока из РФ
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору