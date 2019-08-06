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Туризм 06.08.2019 21:12

Иностранные туристы начали возвращаться на Шри-Ланку

Турпоток на Шри-Ланку постепенно восстанавливается после апрельских терактов, число туристов, посетивших страну в июле, выросло на 83% по сравнению с июнем, сообщает портал Colombo Page.

"В июле на курортах Шри-Ланки оживление: страну посетили 115,7 тыс. человек, это на 83% больше, чем в июне. После терактов в конце апреля число туристов снизилось на 70%, новые показатели свидетельствуют о возвращении туристов на остров. Тем не менее, по данным Минтуризма Шри-Ланки, турпоток в страну снизился почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет издание.

Как отмечает портал, большинство туристов были из Индии (16% от общего турпотока), Великобритании (11%), Германии (7%), Франции (6%) и Китая (6%).

"За семь месяцев 2019 года Шри-Ланку посетили 1,12 млн иностранных туристов, это на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - пишет Colombo Page.

В 2018 году остров посетили рекордные 2,33 млн человек.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Погибло 250 человек, в том числе, 40 иностранцев. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]