Иностранные туристы начали возвращаться на Шри-Ланку

Турпоток на Шри-Ланку постепенно восстанавливается после апрельских терактов, число туристов, посетивших страну в июле, выросло на 83% по сравнению с июнем, сообщает портал Colombo Page.
"В июле на курортах Шри-Ланки оживление: страну посетили 115,7 тыс. человек, это на 83% больше, чем в июне. После терактов в конце апреля число туристов снизилось на 70%, новые показатели свидетельствуют о возвращении туристов на остров. Тем не менее, по данным Минтуризма Шри-Ланки, турпоток в страну снизился почти на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пишет издание.
Как отмечает портал, большинство туристов были из Индии (16% от общего турпотока), Великобритании (11%), Германии (7%), Франции (6%) и Китая (6%).
"За семь месяцев 2019 года Шри-Ланку посетили 1,12 млн иностранных туристов, это на 18,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - пишет Colombo Page.
В 2018 году остров посетили рекордные 2,33 млн человек.
Серия взрывов произошла на Шри-Ланке 21 апреля. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Погибло 250 человек, в том числе, 40 иностранцев. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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