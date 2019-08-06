Великобритания подтвердила Эстонии, что оборонное сотрудничество двух стран продолжится и после Brexit - премьер Ратас

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) получил на состоявшейся во вторник в Лондоне встрече с главой правительства Соединенного королевства Борисом Джонсоном подтверждение, что выход Великобритании из ЕС не означает ее ухода из Европы и что двустороннее сотрудничество в области обороны продолжится.

"Мы получили важное подтверждение, что выход Великобритании из ЕС не означает ухода из Европы и что наше двустороннее сотрудничество в сфере обороны продолжится", - передали "Интерфаксу" комментарий премьер-министра Эстонии в пресс-службе правительства.

Ратас подчеркнул, что Великобритания была и останется для Эстонии, Европейского союза и НАТО ключевым партнером по обеспечению безопасности в Европе.

"Нас связывает с Великобританией тесное сотрудничество в сфере обороны, кибербезопасности и дигитализации, а также в рамках различных международных организаций, в первую очередь НАТО", - отметил он.

Ратас выразил надежду на тесное и открытое сотрудничество с новым правительством Великобритании и пригласил Джонсона на дигитальный саммит, который пройдет в Таллинне в сентябре.

Премьер-министр Великобритании заверил, что права живущих в Великобритании граждан Эстонии будут защищены и после выхода страны из ЕС.

Соединенное королевство возглавляет дислоцированную в Эстонии боевую группу НАТО, насчитывающую более тысячи военнослужащих. Британские истребители, базирующиеся на эстонской авиабазе Эмари (Emari), несут миссию по охране воздушного пространства стран Балтии.