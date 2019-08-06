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Теракты в Европе возможны, но это не повод для паники - глава МИД Бельгии

Угроза терактов в Европе продолжает оставаться реальной, но не следует поддаваться панике, считает министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Нет причин считать, что сегодня отсутствует какой-либо риск террористической угрозы в Европе, а если точнее - в Бельгии. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Поэтому мы по-прежнему поддерживаем второй уровень готовности (по четырехбалльной шкале - ИФ) к террористической угрозе в общем по стране, но особенно третий уровень для целой серии объектов и мест, которые могут стать предметом усиленного внимания (террористов - ИФ)", - заявил Рейндерс во вторник в интервью каналу Bel RTL.

Так он прокомментировал доклад Совета Безопасности ООН о рисках террористических атак в текущем году.

"Угроза реальна, но это не означает, что сегодня надо испытывать более сильный страх, чем вчера. Просто надо отдавать себе отчет в том, что борьба против терроризма - это борьба надолго", - сказал глава бельгийского МИД.

Доклад СБ ООН предупреждает о рисках терактов в мире до конца текущего года. По мнению экспертов ООН, выжившие боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) приложат усилия для организации террористических нападений в международном масштабе, как только будут располагать для этого необходимыми условиями и средствами. Это, согласно докладу, "может происходить в неожиданных местах".

Рейндерс считает нормальным думать о том, что еще остается риск терактов на территории Европы в ближайшие месяцы, помня о серии террористических атак последних лет. Но он предлагает взвешенно подходить к докладу ООН.

"Каждый раз, когда публикуется подобный доклад, это привлекает внимание к рискам, которые еще угрожают сегодня. И я думаю, что это хорошо, когда все осознают, что следует оставаться бдительными", - отметил бельгийский министр.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, ЕС, ТЕРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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