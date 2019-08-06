Вашингтон воспользуется любыми средствами для борьбы с режимом Мадуро - Белый дом

США готовы применить любые целесообразные средства для противодействия режиму президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном во вторник.
"Администрация Дональда Трампа отчетливо продемонстрировала: мы рассматриваем все варианты. США воспользуются любыми оправданными средствами, чтобы прекратить власть Мадуро в Венесуэле, а также чтобы помочь венесуэльскому народу получить гуманитарную помощь и обеспечить демократический переходный период в Венесуэле", - отмечается в документе.
"Диктатура Мадуро должна закончиться, чтобы у Венесуэлы появилось стабильное, демократичное и процветающее будущее, свободное от ужасов социализма, который опустошил эту когда-то прекрасную страну", - подчеркнули в Белом доме.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что администрация США считает возможным рассматривать любой сценарий дальнейших действий в отношении Венесуэлы. При этом он подчеркнул, что "принципиальная цель" США в Венесуэле - мирная передача власти.
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