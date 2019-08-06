США покинули ДРСМД, в том числе, из-за наращивания Китаем ракетного потенциала - Болтон

США отказались от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в частности, из-за бесконтрольного развития ракетной программы Китая, не являвшегося участником ДРСМД, заявил советник президента США по безопасности Джон Болтон.
"Китай уже развернул тысячи таких ракет. Они не были участником Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Так что они были свободны в том, что делать. Это одна из причин, почему президент Трамп вышел из договора", - цитирует слова Болтона южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
При этом он указал на необходимость защищать американские контингенты в Южной Корее и Японии, а также сами эти страны.
"Мы говорим лишь о защите наших развернутых сил, наших союзников в Южной Корее, Японии и где-либо еще. Это Китай укрепляет свои вооруженные силы и представляет угрозу", - подчеркнул советник.
Ранее о планах размещения обычных ракет средней дальности в странах Азии объявлял министр обороны США Марк Эспер.
В ответ во вторник директор Департамента по контролю над вооружениями разоружению МИД КНР Фу Цун заявил, что в том случае, если США разместят ракеты средней дальности в странах Индо-Тихоокеанского региона, Китай будет вынужден принять соответствующие контрмеры.
Он, тем не менее, не уточнил, какие именно меры будут приниматься в ответ действия США.
Фу Цун заявил, что такие планы США вызывают беспокойство в Пекине. Он также рекомендовал странам региона, в частности, Южной Корее, Японии и Австралии, не предоставлять свою территорию для создания там американских ракетных баз. По его словам, размещение ракет "не будет служить интересам национальной безопасности этих стран".
Ранее в ходе визита в Австралию Эспера и госсекретаря США Майка Помпео Канберра уже заявила, что не намерена позволять США размещать у себя такие ракеты.
Фу Цун отметил, что выход США из ДРСМД стал лишь предлогом для того, чтобы приступить к разработке новых видов вооружений.
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