Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9059 RUR   0.0261 GBR   2.0688 TRY   0.3078

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.63 -1.06 Brent 58.94 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 07.08.2019 09:26

Россиянин задержан в США за попытку незаконной пересылки частей оружия

Гражданин России Владимир Кузнецов задержан в США за незаконный импорт американских комплектующих к стрелковому оружию, сообщает генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"По имеющейся в генконсульстве России в Нью-Йорке информации 6 августа с.г. в г. Дингманс Ферри, штат Пенсильвания, арестован гражданин России Владимир Кузнецов. Его подозревают в попытке незаконной пересылки в Россию комплектующих к стрелковому оружию, произведенному в США", - говорится в сообщении в твиттере ведомства.

Генконсульство не получало уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США. Консульство предпринимает усилия по установлению всех обстоятельств дела.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯНИН, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Российский хоккеист Варламов не комментирует решение своей бывшей подруги подать на него в суд Воевавшего на стороне боевиков в Афганистане россиянина будут судить в США - газета Российский хоккеист Малкин признан лучшим игроком дня в НХЛ Россиянин, хранивший дома в США бомбу, утверждает, что не собирался устраивать теракт

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]