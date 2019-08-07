Россиянин задержан в США за попытку незаконной пересылки частей оружия

Гражданин России Владимир Кузнецов задержан в США за незаконный импорт американских комплектующих к стрелковому оружию, сообщает генконсульство РФ в Нью-Йорке.
"По имеющейся в генконсульстве России в Нью-Йорке информации 6 августа с.г. в г. Дингманс Ферри, штат Пенсильвания, арестован гражданин России Владимир Кузнецов. Его подозревают в попытке незаконной пересылки в Россию комплектующих к стрелковому оружию, произведенному в США", - говорится в сообщении в твиттере ведомства.
Генконсульство не получало уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США. Консульство предпринимает усилия по установлению всех обстоятельств дела.
Президент Алиев открыл ряд объектов в Пираллахинском районе
МИД Азербайджана обвинил Армению в «неадекватном подходе»
National Geographic Kids исправил ошибку с картой Азербайджана
Выплаты по бондам Citgo находятся под вопросом из-за санкций США - WSJ
Компьютерный сбой у British Airways затронул тысячи пассажиров - СМИ
Затраты на капремонт жилфонда в Ичери Шехер превысят 285 тыс. манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
США и Турция сблизили позиции в вопросе о создании зоны безопасности на севере Сирии, заявляют в Анкаре
В Елисейском дворце заверяют, что не приглашали Рухани на саммит G7 - СМИ
Британская полиция не смогла собрать материалы, указывающие на какую-либо роль Путина в атаке на Скрипалей - газета
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору