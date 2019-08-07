Россиянин задержан в США за попытку незаконной пересылки частей оружия

Гражданин России Владимир Кузнецов задержан в США за незаконный импорт американских комплектующих к стрелковому оружию, сообщает генконсульство РФ в Нью-Йорке.

"По имеющейся в генконсульстве России в Нью-Йорке информации 6 августа с.г. в г. Дингманс Ферри, штат Пенсильвания, арестован гражданин России Владимир Кузнецов. Его подозревают в попытке незаконной пересылки в Россию комплектующих к стрелковому оружию, произведенному в США", - говорится в сообщении в твиттере ведомства.

Генконсульство не получало уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США. Консульство предпринимает усилия по установлению всех обстоятельств дела.