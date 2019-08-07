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Наука и образование 07.08.2019 12:32

Ракета Ariane 5 успешно вывела на орбиту два европейских спутника связи

Тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства (ЕSА) во вторник успешно вывела на орбиту два телекоммуникационных спутника, сообщила ее французская компания-разработчик Arianespace.

Запуск был осуществлен в 22:30 мск с космодрома "Куру" во Французской Гвиане. Это уже третий пуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 в текущем году.

По сообщению компании, через 33 минуты после старта Ariane 5 вывела на геостационарную орбиту европейские спутниками Intelsat 39 оператора связи Intelsat и EDRS-C ЕКА и компании Airbus. Стартовая масса выведенного ракетой на орбиту груза составила 6,6 тонн.

Ее старт первоначально планировался 24 июля, однако он был отложен в связи с неудачным пуском легкой французской ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником Falcon Eye 1 (оптико-электронным спутником дистанционного зондирования Земли) Объединенных Арабских Эмиратов. Примерно через две минуты после полета ракета Vega из-за сбоя в работе двигателей второй ступени отклонилась от заданной траектории и упала в Атлантический океан.

По имеющимся данным, спутник Intelsat 39, оснащенный передатчиками C- и Ku- диапазонов, который будет размещен на 62-м градусе восточной долготы, предназначен для обеспечения широкополосного доступа в интернет и спутникового телевещания в Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Он станет 61 космическим аппаратом, запущенным на орбиту Arianespace с 1983 года, и заменит исчерпавший свой ресурс спутник Intelsat 902, выведенный на орбиту Земли в 2001 году.

Что касается спутника EDRS-C, то он является вторым составным элементом первой системы оптической космической связи в Европе SpaceDataHighway. Ее разработчиком выступает аэрокосмическая компания Airbus Defence and Space. Система предназначена для оптической передачи данных с использованием лазерного терминала. Система EDRS может передавать примерно около 50 терабайт данных ежедневно со скоростью до 1,8 гигабит в секунду.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РАКЕТА, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]