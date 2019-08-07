Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9059 RUR   0.0261 GBR   2.0688 TRY   0.3078

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.63 -1.06 Brent 58.94 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 07.08.2019 13:32

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Американская ракета-носитель Falcon 9 в среду утром успешно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник AMOS 17 израильского оператора Spacecom, сообщила компания-разработчик ракеты SpaceX.

Запуск был осуществлен в 02:23 мск с 40-й пусковой площадки на авиабазе США на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon 9 доставила на геопереходную орбиту аппарат AMOS 17 со стартовой массой 6,5 тонн, который предназначен для расширения услуг по доступу к интернету районов Африки южнее Сахары.

Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, которая ранее уже дважды выводила на орбиту космические аппараты.Однако на этот раз ее управляемая посадка не планировалась.

Ранее запуск неоднократно переносился в связи с проверкой надежности работы двигателей ракеты-носителя Falcon 9. По сообщениям SpaceX, в предшествовавшие до старта дни были проведены два статических огневых испытания двигателей многоразовой первой ступени ракеты-носителя, которая ранее уже дважды использовалась для запусков космических аппаратов. По их результатам был заменен один из клапанов в двигателях.

1 сентября 2016 года ракета-носитель SpaceX с установленным на ней спутником связи AMOS 6, с помощью которого израильский оператор уже собирался выйти на африканский рынок, взорвалась при проведении предстартовой подготовки. Причиной стала утечка в системе подачи гелия. В результате взрыва ракеты установленный на ней спутник был уничтожен.

Спутник AMOS 17 создан для Spacecom американской корпорацией Boeing. Стоимость контракта составляет $250 млн. Срок эксплуатации спутника рассчитан на 20 лет.

На данный момент орбитальная группировка израильской компании Spacecom состоит из спутников AMOS 3, AMOS 4 и AMOS 7.

В 2015 году из-за отказа системы электропитания из строя вышел спутник AMOS 5, который был создан по заказу Spacecom российской компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика Решетнева. Аппарат был рассчитан на эксплуатацию до 2026 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РАКЕТА, СПУТНИК, ИЗРАИЛЬ


Похожие новости


Требования США по ракете 9М729 - лишь предлог для выхода из ДРСМД, считает Лавров США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3" Пентагон разрабатывает гиперзвуковую ракету с дальностью 1,6 тыс. км для сухопутных войск В США успешно испытана ракета, способная запутать системы ПВО - Пентагон США осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III США решили отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты во время проведения Олимпийских игр

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]