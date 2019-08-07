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Болтон назвал "продуктивной" конференцию по Венесуэле в Лиме

Советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон заявил, что провел "продуктивный день" на конференции по вопросу демократии в Венесуэле, прошедшей в столице Перу.

"Продуктивный день на международной конференции по вопросу демократии в Венесуэле, работал с нашими региональными партнерами и союзниками, которые едины в поддержке временного президента Гуайдо (Хуана Гуайдо - ИФ) и венесуэльцев. Международное сообщество остается приверженным усилению давления на режим, пока Мадуро (Николас Мадуро, президент Венесуэла - ИФ) не уйдет", - написал Болтон в своем твиттере.

Он отметил, что более 50 стран собрались в Лиме в знак признания временного президента Гуайдо как представителя венесуэльского народа и в качестве "объединяющего голоса за свободу".

Ранее Белый дом сообщил, что Дональд Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы, находящееся в США.

Согласно указу Трампа, который вступает в силу 5 августа по местному времени, "в целях принятия дополнительных мер в отношении чрезвычайного положения" в Венесуэле и "в свете продолжающейся узурпации власти Николасом Мадуро и связанными с ним лицами", "все имущество и интересы в собственности правительства Венесуэлы, находящиеся в Соединенных Штатах" или попадающие впоследствии в США или под контроль любого американского лица, "блокируются и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны".

Болтон ранее заявлял, что США во вторник на конференции группы Лимы объявят о новых мерах в отношении властей Венесуэлы.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, ЛИМА, БОЛТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]