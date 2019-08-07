Трамп намерен посетить два города, где в воскресенье люди стали жертвами стрельбы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что посетит города Эль Пасо (штат Техас) и Дейтаун (Штат Огайо), где в воскресенье во время стрельбы погибли мирные жители.

"Мы завтра (в среду - ИФ) съездим в Дейтаун, Огайо, и Эль Пасо, Техас, чтобы встретиться с первыми ответственными лицами, правоохранителями и некоторыми жертвами ужасающей стрельбы", - написал президент в своем Twitter.

Белый дом подтвердил, что в среду Трамп будет находиться в Эль Пасо, где в результате стрельбы в супермаркете погибли 22 человека.

Наблюдатели отмечают, что в январе Трамп, пытающийся ограничить приток в страну мигрантов из стран Латинской Америки, назвал Эль Пасо, находящийся на границе с Мексикой, одним из "самых опасных городов" Америки.

Некоторые из демократов обвинили Трампа в том, что его политика и высказывания в отношении мигрантов стали причиной стрельбы.

Вместе с тем, мэр города Ди Марго, в связи с прибытием президента, завил: "Это не политический визит. Он президент Соединенных Штатов. Поэтому в качестве мэра Эль Пасо я выполню свои обязательства, встречусь с президентом, чтобы обсудить потребности нашего общества".

Всего в результате стрельбы в двух городах США в воскресенье погиб 31 человек.