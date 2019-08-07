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Дальнее зарубежье 07.08.2019 09:55

ИГ вновь набирает силы в Ираке и Сирии, заявляет Пентагон

Исламское государство (ИГ) укрепляет подпольную сеть в Сирии и Ираке, заявляют американские военные.

"Несмотря на потерю своего территориального "халифата", Исламское государство в Ираке и Сирии (ИГИЛ) укрепило свои повстанческие возможности в Ираке и вновь усилилось в Сирии", - говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции "Непоколебимая решимость" за последний квартал.

По данным командования операции "Непоколебимая решимость", в период с 1 апреля по 30 июня 2019 года ИГ осуществляло убийства, нападения террористов-смертников, похищения и поджоги сельскохозяйственных культур в Ираке и Сирии.

Отмечается, что частичный вывод американских войск из Сирии уже повлиял на борьбу с остатками террористической организации. В частности, затруднено консультирование местных союзников США, а также у Вашингтона нет возможности контролировать районы, которые описываются как потенциальные рекрутинговые зоны, которые позволят ИГ пополнить свои ряды.

Так в докладе указывается, что из-за сокращения персонала США их местные союзники не смогли внимательно следить за лагерем беженцев "Эль-Холь" в Сирии, что позволило "идеологии ИГИЛ распространяться" безальтернативно".

"Центральное командование США сообщило, что ИГИЛ также активно в "Эль-Холе" (...), где проживают тысячи членов семей ИГИЛ, и ИГИЛ, вероятно, работает над привлечением новых членов из большого числа вынужденных переселенцев в лагере", - говорится в докладе.

"Сокращение сил США уменьшило поддержку, доступную для сирийских сил-партнеров в то время, когда их силы нуждаются в большей подготовке и оснащении для реагирования на возрождение ИГИЛ", - резюмировал генеральный инспектор в аннотации к докладу.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки ИГ ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии. Позднее Д.Трамп отдал приказ о поэтапном выводе американских войск из Сирии.

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Тэги: США, МИНОБОРОНЫ, ИГ, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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