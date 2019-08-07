Филиппины объявили эпидемию лихорадки денге после смерти 622 человек за год

Филиппины объявили национальную эпидемию во вторник после вспышки лихорадки денге, унесшей жизни более 622 человек в этом году.

По данным департамента здравоохранения страны, в период с января по 20 июля было зарегистрировано более 146 тыс. случаев лихорадки.

В ведомстве отметили, что количество зарегистрированных случаев заболевания на 98% превышает аналогичный период 2018 года.

За неделю с 14 по 20 июля в стране было зарегистрировано 10 тыс. 502 случая заболевания, что на 71% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Больше всего пострадали Западные Висайи, где зарегистрировано более 23 тыс. случаев заболевания.

Министерство здравоохранения заявило, что проводит кампанию, направленную на поиск и уничтожение мест размножения комаров, которые являются разносчиками заболевания.

В свою очередь, местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Филиппин Родриго Дутерте - Сальвадора Панело сообщили, что рассматривается вариант о повторном введении вакцины Dengvaxia , которая была запрещена в стране после смерти 14 детей из 800 тыс. привитых, получивших препарат в 2016-2017 годах.

Однако в правительстве отметили, что если вакцину вновь разрешат, прививать ей будут только лиц старше девяти лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения ООН, другие страны Юго-Восточной Азии также сообщили о всплеске случаев лихорадки денге в этом году.

Так, в Малайзии в период до 29 июня зарегистрировано 62 тыс. 421 случай, в том числе 93 с летальным исходом.

Во Вьетнаме за тот же период было зарегистрировано 81 тыс. 132 случая с четырьмя смертельными исходами.

Самую страшную вспышку заболевания, по данным ВОЗ, переживает Бангладеш.

Лихорадка денге - вирусная инфекция, распространяемая комарами, которая может вызвать боль в суставах, рвоту, тошноту и сыпь. В крайних случаях она может спровоцировать проблемы с дыханием, кровоизлияния и отказ органов.