Мадуро обвинил Болтона в организации покушения на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него в августе 2018 года было совершено по приказу советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона.
"Я могу сказать вам, что сегодня у меня есть доказательства того, что покушение было заказано Джоном Болтоном (...) и он ждал результатов в Белом доме", - заявил Мадуро в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю, опубликованному на сайте The Grayzone.
"У нас есть показания, у нас есть свидетели, доказательства. (...) И все это указывает на Хулио Борхеса (один из лидеров оппозиции в Венесуэле - ИФ) в Боготе. Все это указывает на Хуана Мануэля Сантоса (президент Колумбии - ИФ) в Колумбии. (...) Все это указывает на Джона Болтона, который имеет преступный менталитет, менталитет убийцы", - отметил президент Венесуэлы.
6 августа 2018 года во время публичного выступления Мадуро в Каракасе на военном параде было предпринято покушение на него.
Министр связи и информации страны Хорхе Родригес объявил, что причиной инцидента стали "несколько дронов, которые взорвались". Он назвал это целенаправленной попыткой покушения на главу государства.
В результате подрыва дронов ранения поучили семь военнослужащих, президент и его окружение не пострадали.
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