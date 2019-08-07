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СНГ 07.08.2019 08:51

Зеленский рассмотрит вопрос об изменении закона о госязыке - глава "Слуги народа"

Внесение изменений в закон о государственном языке находится в компетенции президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Это сейчас вопрос, который будет находиться на рассмотрении президента государства. Он об этом говорил еще во время избирательной кампании... В случае необходимости президент будет реагировать", - сказал Разумков во вторник в эфире телеканала "112. Украина".

Он отметил, что при принятии законов надо исходить из того, насколько он отвечает интересам граждан и Конституции Украины. "Критерии были тоже озвучены, президент сказал: "Надо, чтобы законы отвечали интересам всех граждан государства и Конституции государства" ... Именно поэтому я сейчас говорю, что президент на это будет реагировать", - подчеркнул Разумков.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, отметив его "исключительную сбалансированность".

16 июля закон за исключением отдельных положений вступил в силу.

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Тэги: УКРАИНА, ЗАКОН, ЯЗЫК, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]