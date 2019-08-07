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Регион 07.08.2019 08:55

Грузия потеряла в июле более $44 млн из-за сокращения турпотока из РФ

Сокращение потока российских туристов в Грузию в июле привело к снижению доходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года более чем на $44 млн, заявила руководитель Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили.

"Потери в размере 44,3 миллионов долларов означают, что такие суммы недополучили как минимум малые и средние гостиницы, кафе-рестораны, туроператоры, поставщики туристических сервисов", - сказала она во вторник журналистам.

По ее словам, в целом вклад сектора туризма в экономику в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на $58 млн.

При этом, по мнению Квривишвили, реальные потери могут быть намного больше с учетом того, что прогноз роста туристического сектора был двузначным.

"Эта тенденция также хорошо видна при рассмотрении показателей за шесть месяцев 2019 года. На конец июня страна получила от туризма более чем на 95 миллионов долларов или на 7 процентов больше дохода, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала Квривишвили.

Российско-грузинские отношения обострились после событий 20 июня в Тбилиси, когда произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию, а туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ТУРИЗМ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]