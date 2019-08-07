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Дальнее зарубежье 07.08.2019 10:54

Посол США в РФ Хантсман подал Трампу заявление об отставке и покинет свой пост 3 октября - газета

Посол США в РФ Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу просьбу освободить его от должности, сообщает газета The Salt Lake Tribune со ссылкой на письмо Хантсмана, направленное президенту.

"Я покидаю пост посла Соединенных Штатов 3 октября 2019 года. Я надеюсь, что это даст достаточно времени для выдвижения кандидатуры моего преемника и для ее утверждения (сенатом США - ИФ)", - говорится в заявлении посла.

"Я приложу все усилия для гладкой передачи полномочий, которая гарантирует: целям нашей внешней политики будет уделяться достаточно внимания", - отметил Хантсман.

В свою очередь газета отмечает, что Хантсман, который ранее занимал пост губернатора штата Юта (в 2005 - 2009 годах), по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата.

Ранее Хантсман также занимал пост посла США в Сингапуре - в 1992-1993 годах, и посла в Китае в 2009 - 2011 годах. С 3 октября 2017 года он является послом США в РФ.

Газета The Salt Lake Tribune принадлежит семье Хантсмана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РОССИЯ, ПОСОЛ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]