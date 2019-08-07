В Вашингтоне заявляют о преимуществе США в торговом споре с Китаем

Соединенные Штаты имеют преимущество в торговом споре с КНР благодаря силе американской экономики по сравнению с китайской, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

"Китайская экономика рушится. Это уже не та великая держава, которая была 20 лет назад", - сказал Кадлоу в интервью CNBC во вторник.

Кадлоу отметил, что президент Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить торговое соглашение и США готовятся к приезду китайской делегации в сентябре.

"Правда в том, что мы хотели бы договориться", - сказал он, добавив, что ситуация с пошлинами в отношении Китая может измениться.

По словам Кадлоу, бремя пошлин "почти на 100% ложится на Китай".

"Американская экономика находится в отличном состоянии. Она процветает, инфляция отсутствует, - сказал он. - Мы в потрясающей форме. Китай, к сожалению, нет".

На прошлой неделе Трамп заявил о возможном введении новых пошлин на импортируемые из Китая товары в случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения. Противостояние усилилось в понедельник, когда ЦБ Китая позволил юаню упасть ниже уровня в $1/7 юаней, что было воспринято правительством США как повод для объявления страны валютным манипулятором, впервые за последние 25 лет.