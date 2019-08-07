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В Вашингтоне заявляют о преимуществе США в торговом споре с Китаем

Соединенные Штаты имеют преимущество в торговом споре с КНР благодаря силе американской экономики по сравнению с китайской, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу.

"Китайская экономика рушится. Это уже не та великая держава, которая была 20 лет назад", - сказал Кадлоу в интервью CNBC во вторник.

Кадлоу отметил, что президент Дональд Трамп по-прежнему хочет заключить торговое соглашение и США готовятся к приезду китайской делегации в сентябре.

"Правда в том, что мы хотели бы договориться", - сказал он, добавив, что ситуация с пошлинами в отношении Китая может измениться.

По словам Кадлоу, бремя пошлин "почти на 100% ложится на Китай".

"Американская экономика находится в отличном состоянии. Она процветает, инфляция отсутствует, - сказал он. - Мы в потрясающей форме. Китай, к сожалению, нет".

На прошлой неделе Трамп заявил о возможном введении новых пошлин на импортируемые из Китая товары в случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения. Противостояние усилилось в понедельник, когда ЦБ Китая позволил юаню упасть ниже уровня в $1/7 юаней, что было воспринято правительством США как повод для объявления страны валютным манипулятором, впервые за последние 25 лет.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]