Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2019г на 100 тыс. б/с - до 12,3 млн б/с, сохранило на 2020г - 13,3 млн б/с

Добыча нефти в США в 2019 году составит 12,3 млн баррелей в сутки, в 2020 году она вырастет до 13,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления по энергетике Минэнерго США (EIA).

Месяцем ранее прогнозировалось, что США произведут в текущем году 12,4 млн б/с, в 2020г - 13,3 млн б/с.

Минэнерго также понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне $64 за баррель, а в 2020г - $65 за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019 и 2020 годах нефть Brent будет стоить $67 за баррель.