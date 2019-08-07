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ТЭК 07.08.2019 11:15

Минэнерго США снизило прогноз добычи нефти в стране в 2019г на 100 тыс. б/с - до 12,3 млн б/с, сохранило на 2020г - 13,3 млн б/с

Добыча нефти в США в 2019 году составит 12,3 млн баррелей в сутки, в 2020 году она вырастет до 13,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления по энергетике Минэнерго США (EIA).

Месяцем ранее прогнозировалось, что США произведут в текущем году 12,4 млн б/с, в 2020г - 13,3 млн б/с.

Минэнерго также понизило оценку стоимости нефти Brent. Так, во второй половине 2019 года цена ожидается на уровне $64 за баррель, а в 2020г - $65 за баррель. Ранее ожидалось, что в 2019 и 2020 годах нефть Brent будет стоить $67 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]