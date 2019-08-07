Гонконг переживет самый серьезный кризис с момента возвращения его Китаю - заявляют в правительстве КНР

Беспорядки в Гонконге, которые продолжаются уже около двух месяцев, стали самым серьезным кризисом в этом китайском специальном административном районе со времени его передачи в 1997 году британцами под юрисдикцию Китая, считает глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.
"Кризис в Гонконге (...) продолжается уже в течение 60 дней, он все ухудшается и ухудшается", - сказал чиновник на встрече с депутатами Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая от Гонконга в городе Шэньчжэне провинции Гуандун.
"Активизируются насильственные действия и их воздействие на общество распространяется все шире. Можно сказать, что Гонконг сейчас находится в самой тяжелой ситуации со времени его передачи", - подчеркнул Чжан Сяомин.
Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.
Накануне в Пекине заявили, что участникам акций протеста не следует недооценивать решимость и возможности центрального правительства Китая.
"Не стоит неверно оценивать ситуацию и принимать нашу сдержанность за слабость. Не стоит недооценивать твердую решительность и огромную силу центрального правительства", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан на брифинге в минувший вторник.
"Те, кто играют с огнем, от него и погибнут", - сказал Ян Гуан, отметив, что наказание за участие в беспорядках - "лишь вопрос времени".
Президент Алиев открыл ряд объектов в Пираллахинском районе
МИД Азербайджана обвинил Армению в «неадекватном подходе»
National Geographic Kids исправил ошибку с картой Азербайджана
Выплаты по бондам Citgo находятся под вопросом из-за санкций США - WSJ
Компьютерный сбой у British Airways затронул тысячи пассажиров - СМИ
Затраты на капремонт жилфонда в Ичери Шехер превысят 285 тыс. манатов
В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены
В Копенгагене выясняют обстоятельства взрыва у здания налоговой инспекции
Филиппины объявили эпидемию лихорадки денге после смерти 622 человек за год
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору