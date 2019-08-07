Гонконг переживет самый серьезный кризис с момента возвращения его Китаю - заявляют в правительстве КНР

Беспорядки в Гонконге, которые продолжаются уже около двух месяцев, стали самым серьезным кризисом в этом китайском специальном административном районе со времени его передачи в 1997 году британцами под юрисдикцию Китая, считает глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

"Кризис в Гонконге (...) продолжается уже в течение 60 дней, он все ухудшается и ухудшается", - сказал чиновник на встрече с депутатами Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая от Гонконга в городе Шэньчжэне провинции Гуандун.

"Активизируются насильственные действия и их воздействие на общество распространяется все шире. Можно сказать, что Гонконг сейчас находится в самой тяжелой ситуации со времени его передачи", - подчеркнул Чжан Сяомин.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.

Накануне в Пекине заявили, что участникам акций протеста не следует недооценивать решимость и возможности центрального правительства Китая.

"Не стоит неверно оценивать ситуацию и принимать нашу сдержанность за слабость. Не стоит недооценивать твердую решительность и огромную силу центрального правительства", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан на брифинге в минувший вторник.

"Те, кто играют с огнем, от него и погибнут", - сказал Ян Гуан, отметив, что наказание за участие в беспорядках - "лишь вопрос времени".