Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9059 RUR   0.0261 GBR   2.0688 TRY   0.3078

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.63 -1.06 Brent 58.94 -0.87

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.08.2019 11:29

Гонконг переживет самый серьезный кризис с момента возвращения его Китаю - заявляют в правительстве КНР

Беспорядки в Гонконге, которые продолжаются уже около двух месяцев, стали самым серьезным кризисом в этом китайском специальном административном районе со времени его передачи в 1997 году британцами под юрисдикцию Китая, считает глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.

"Кризис в Гонконге (...) продолжается уже в течение 60 дней, он все ухудшается и ухудшается", - сказал чиновник на встрече с депутатами Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая от Гонконга в городе Шэньчжэне провинции Гуандун.

"Активизируются насильственные действия и их воздействие на общество распространяется все шире. Можно сказать, что Гонконг сейчас находится в самой тяжелой ситуации со времени его передачи", - подчеркнул Чжан Сяомин.

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов.

Накануне в Пекине заявили, что участникам акций протеста не следует недооценивать решимость и возможности центрального правительства Китая.

"Не стоит неверно оценивать ситуацию и принимать нашу сдержанность за слабость. Не стоит недооценивать твердую решительность и огромную силу центрального правительства", - заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан на брифинге в минувший вторник.

"Те, кто играют с огнем, от него и погибнут", - сказал Ян Гуан, отметив, что наказание за участие в беспорядках - "лишь вопрос времени".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, КРИЗИС, ЧИНОВНИК


Похожие новости


Полицейские Гонконга разогнали несанкционированную акцию слезоточивым газом Британия будет продолжать оказывать давление на Китай по вопросу Гонконга - глава МИД Мэй заявила, что лично довела до сведения китайских властей обеспокоенность Лондона в связи с ситуацией в Гонконге Председатель КНР открыл самый длинный мост в мире Си Цзиньпин прибыл в Гонконг на празднования 20-й годовщины возвращения Китаю этого специального административного района Прятавшим в Гонконге в 2013 году Сноудена беженцам грозит депортация

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]