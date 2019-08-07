ГНФАР за 7 месяцев сократил продажу инвалюты на аукционах на 12,3%, в июле увеличил на 37,7%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в июле 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $434,9 млн, отмечается в сообщении фонда.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в июне 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $315,9 млн. Таким образом, в июле 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с июнем увеличился на 37,7%.
В целом, в январе-июле 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $3 млрд 78,5 млн (спад на 12,3% по сравнению с январем-июлем прошлого года – ИФ).
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).
Б.Рустамбеков
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