Власти Киргизии приостановили работу китайской Zhong Ji Mining в стране

Правительство Киргизии приостановило деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары после инцидента между местными жителями и иностранными рабочими, в результате которого пострадали около 50 человек.
"Решение о приостановлении деятельности горнодобывающей компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары принято на основании соответствующего заключения Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Киргизии", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.
В ведомстве отметили, что расследованием инцидента на золоторудном месторождении Солтон-Сары займется специальная межведомственная комиссия.
Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов после инцидента на месторождении посетил в Нарынскую область, где встретился с местными жителями.
Как сообщили в пресс-службе, Боронов "выслушал доводы обеих сторон конфликта и определил пути разрешения сложившейся ситуации".
"Выдвинутые требования местных жителей будут выполнены в рамках закона. Относительно инцидента, произошедшего на месторождении с участием местного населения и представителями китайской компании, будет проведено тщательное расследование", - приводит слова Боронова пресс-служба киргизского правительства.
"Свою работу будет вести специальная межведомственная комиссия. На основе результатов их работы будут приняты соответствующие решения", - отметил первый вице-премьер Киргизии.
Жители Нарынской области Киргизии в минувший вторник потребовали прекратить работу компании Zhong Ji Mining с китайским капиталом, ведущей разведку на золоторудном месторождении Солтон-Сары.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев взял под личный контроль ситуацию на месторождении, где 5 августа между местными жителями и сотрудниками Zhong Ji Mining произошел конфликт, в результате которого пострадали 20 сотрудников компании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства во вторник.
Жители Нарынского района, где расположено месторождение, выдвинули властям Киргизии требования.
"Требуем объявить мораторий на добычу золота, отозвать лицензии на геологоразведку и добычу золота, а также предпринять жесткие меры в отношении должностных лиц, которые выдавали лицензии", - говорится в тексте заявления, поступившем в "Интерфакс".
Жители Нарынского района также потребовали выявить причины массовой гибели мелкого рогатого скота.
Для выполнения указанных требований они дали властям месячный срок.
Источник в правоохранительных органах республики сообщил агентству, что во вторник в Солтон-Сары для урегулирования ситуации направлены дополнительные силы спецназа и МВД республики.
Ранее местные жители жаловались на то, что в результате деятельности Zhong Ji Mining произошел массовый падеж скота. По данным Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, в тушах умерших животных были обнаружены следы мышьяка и нитратов. Проверка не выявила никаких вредных веществ в образцах воды и почвы с Солтон-Сары. Вместе с тем, Zhong Ji Mining обязали выплатить компенсацию за гибель скота. Кроме того, решено изменить и периодичность взрывных работ. Согласно договоренностям, взрывные работы будут проводиться не более двух-трех раз в неделю. Кроме того, компания обязалась заранее информировать местных жителей о предстоящих взрывных работах.
Несмотря на эти меры, жители продолжали жаловаться на вредное воздействие работ на месторождении на здоровье.
В понедельник на месторождении собрались жители нескольких сел Нарынского района и потребовали приостановить работы. Число собравшихся составляло около 300 человек. Позже между местными жителями и работниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями.
В результате инцидента пострадали 19 сотрудников китайской компании и один местный житель, они были госпитализированы в Нарынскую областную больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга. Еще 28 работников китайской компании обратились за помощью в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. На следующий день все госпитализированные работники компании были выписаны из больницы.
По информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии, ООО "Китайско-киргизская компания Zhong Ji Mining Company" владеет двумя лицензиями.
Президент Алиев открыл ряд объектов в Пираллахинском районе
МИД Азербайджана обвинил Армению в «неадекватном подходе»
National Geographic Kids исправил ошибку с картой Азербайджана
Выплаты по бондам Citgo находятся под вопросом из-за санкций США - WSJ
Компьютерный сбой у British Airways затронул тысячи пассажиров - СМИ
Затраты на капремонт жилфонда в Ичери Шехер превысят 285 тыс. манатов
В результате взрыва в Кабуле погибли 18 человек, более 100 ранены
В Копенгагене выясняют обстоятельства взрыва у здания налоговой инспекции
Филиппины объявили эпидемию лихорадки денге после смерти 622 человек за год
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!
Банк ВТБ (Азербайджан) запустил акцию по платежным картам
Стадион футбольного клуба «Сабах» будет называться «Банк Республика Арена»
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору