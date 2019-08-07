Власти Киргизии приостановили работу китайской Zhong Ji Mining в стране

Правительство Киргизии приостановило деятельность китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары после инцидента между местными жителями и иностранными рабочими, в результате которого пострадали около 50 человек.

"Решение о приостановлении деятельности горнодобывающей компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары принято на основании соответствующего заключения Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Киргизии", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

В ведомстве отметили, что расследованием инцидента на золоторудном месторождении Солтон-Сары займется специальная межведомственная комиссия.

Первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов после инцидента на месторождении посетил в Нарынскую область, где встретился с местными жителями.

Как сообщили в пресс-службе, Боронов "выслушал доводы обеих сторон конфликта и определил пути разрешения сложившейся ситуации".

"Выдвинутые требования местных жителей будут выполнены в рамках закона. Относительно инцидента, произошедшего на месторождении с участием местного населения и представителями китайской компании, будет проведено тщательное расследование", - приводит слова Боронова пресс-служба киргизского правительства.

"Свою работу будет вести специальная межведомственная комиссия. На основе результатов их работы будут приняты соответствующие решения", - отметил первый вице-премьер Киргизии.

Жители Нарынской области Киргизии в минувший вторник потребовали прекратить работу компании Zhong Ji Mining с китайским капиталом, ведущей разведку на золоторудном месторождении Солтон-Сары.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев взял под личный контроль ситуацию на месторождении, где 5 августа между местными жителями и сотрудниками Zhong Ji Mining произошел конфликт, в результате которого пострадали 20 сотрудников компании, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства во вторник.

Жители Нарынского района, где расположено месторождение, выдвинули властям Киргизии требования.

"Требуем объявить мораторий на добычу золота, отозвать лицензии на геологоразведку и добычу золота, а также предпринять жесткие меры в отношении должностных лиц, которые выдавали лицензии", - говорится в тексте заявления, поступившем в "Интерфакс".

Жители Нарынского района также потребовали выявить причины массовой гибели мелкого рогатого скота.

Для выполнения указанных требований они дали властям месячный срок.

Источник в правоохранительных органах республики сообщил агентству, что во вторник в Солтон-Сары для урегулирования ситуации направлены дополнительные силы спецназа и МВД республики.

Ранее местные жители жаловались на то, что в результате деятельности Zhong Ji Mining произошел массовый падеж скота. По данным Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, в тушах умерших животных были обнаружены следы мышьяка и нитратов. Проверка не выявила никаких вредных веществ в образцах воды и почвы с Солтон-Сары. Вместе с тем, Zhong Ji Mining обязали выплатить компенсацию за гибель скота. Кроме того, решено изменить и периодичность взрывных работ. Согласно договоренностям, взрывные работы будут проводиться не более двух-трех раз в неделю. Кроме того, компания обязалась заранее информировать местных жителей о предстоящих взрывных работах.

Несмотря на эти меры, жители продолжали жаловаться на вредное воздействие работ на месторождении на здоровье.

В понедельник на месторождении собрались жители нескольких сел Нарынского района и потребовали приостановить работы. Число собравшихся составляло около 300 человек. Позже между местными жителями и работниками китайского предприятия произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями.

В результате инцидента пострадали 19 сотрудников китайской компании и один местный житель, они были госпитализированы в Нарынскую областную больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга. Еще 28 работников китайской компании обратились за помощью в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. На следующий день все госпитализированные работники компании были выписаны из больницы.

По информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии, ООО "Китайско-киргизская компания Zhong Ji Mining Company" владеет двумя лицензиями.