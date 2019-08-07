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ТЭК 07.08.2019 10:57

AVTOOİL снизила уставный капитал в 20 тыс. раз

Азербайджанская компания «AVTOOİL» приняла решение о снижении уставного капитала (путем изъятия имущества) до 10 манатов, говорится в объявлении компании.

"Компания приняла решение о сокращении уставного капитала со199,99 тыс. манатов до 10 манатов", - отмечается в сообщении.

С чем связано снижение уставного капитала компания не указывает.

ООО «AVTOOİL» является официальным партнером производителя смазочных материалов «Eni» в Азербайджане с сентября 2008 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]