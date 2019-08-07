AVTOOİL снизила уставный капитал в 20 тыс. раз

Азербайджанская компания «AVTOOİL» приняла решение о снижении уставного капитала (путем изъятия имущества) до 10 манатов, говорится в объявлении компании.

"Компания приняла решение о сокращении уставного капитала со199,99 тыс. манатов до 10 манатов", - отмечается в сообщении.

С чем связано снижение уставного капитала компания не указывает.

ООО «AVTOOİL» является официальным партнером производителя смазочных материалов «Eni» в Азербайджане с сентября 2008 года.

Б.Рустамбеков