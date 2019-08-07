Bank Respublika увеличил в I полугодии активы на 23,7%

Азербайджанский «Bank Respublika» увеличил в I-ом полугодии 2019 года активы на 23,7% - до 1 млрд 215,808 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

В структуре активов наибольший удельный вес имеют корреспондентские счета. Их размер на 30 июня 2019 года равен 597,784 млн манатов (рост на 20% по сравнению с декабрем 2018 года - ИФ).

Кредитный портфель банка на конец отчетного периода составляет 404,079 млн манатов (рост на 17,6%).

Обязательства банка на начало июля 2019 года составляют 1 млрд 145,662 млн манатов (рост на 23,7%), депозиты – 909,347 млн манатов (рост на 27,1%).

Капитал банка на конец отчетного полугодия равен 70,146 млн манатов (рост на 23,6%).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в январе-июне 2019 года составила 12,832 млн манатов (рост в 20,1 раза по сравнению с первым полугодием 2018 года – ИФ).

Bank Respublika создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии Инвестиционная Корпорация DEG, член банковской группы KfW, и SIDT, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. В целом, 84% акций банка принадлежит предпринимателю Натигу Гулиеву и членам его семьи.

Б.Рустамбеков