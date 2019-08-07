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Бизнес и законодательство 07.08.2019 11:10

В Азербайджане зарегистрирована Бакинская текстильная фабрика с уставным капиталом в 2 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Baki Tekstil Senaye Fabriki» (BTSF, Бакинская текстильная промышленная фабрика), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

«24 июня 2019 года проведена регистрация BTSF с уставным капиталом в 2 млн манатов. Официальным представителем общества является Эмин Ширинов», - отметили в ведомстве.

Предприятие расположено в Сураханском районе Баку.

Н.Аббасова

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Тэги: ФАБРИКА, МИННАЛОГОВ, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]