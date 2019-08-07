В Азербайджане зарегистрирована Бакинская текстильная фабрика с уставным капиталом в 2 млн манатов

Министерство налогов Азербайджана зарегистрировало ООО «Baki Tekstil Senaye Fabriki» (BTSF, Бакинская текстильная промышленная фабрика), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

«24 июня 2019 года проведена регистрация BTSF с уставным капиталом в 2 млн манатов. Официальным представителем общества является Эмин Ширинов», - отметили в ведомстве.

Предприятие расположено в Сураханском районе Баку.

Н.Аббасова