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Финансы 07.08.2019 11:20

Amrahbank сократил в I полугодии активы на 12%, чистый убыток – около 5,3 млн манатов

Азербайджанский «Amrahbank» сократил в I-ом полугодии 2019 года активы на 12,3% - до 201,98 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Объем кредитов и авансов, выданных банком своим клиентам, без учета резервов на покрытие возможных убытков по этим кредитам на конец отчетного периода составил 104,946 млн манатов (спад на 6,2%).

Обязательства банка равны 187,508 млн манатов (спад на 8,1%), в том числе депозиты – 166,268 млн манатов (спад на 10,6%).

Капитал банка на начало июля равен 14 млн 472,29 тыс. манатов (спад на 45,2%), уставный капитал – 39 млн 844,4 тыс. манатов (не изменился).

Чистый убыток банка по итогам деятельности в I-ом полугодии составил 5 млн 278,7 тыс. манатов (спад на 34,7% по сравнению с показателем I-го полугодия 2018 года - ИФ).

ОАО «Amrahbank» создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]