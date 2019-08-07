Amrahbank сократил в I полугодии активы на 12%, чистый убыток – около 5,3 млн манатов

Азербайджанский «Amrahbank» сократил в I-ом полугодии 2019 года активы на 12,3% - до 201,98 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Объем кредитов и авансов, выданных банком своим клиентам, без учета резервов на покрытие возможных убытков по этим кредитам на конец отчетного периода составил 104,946 млн манатов (спад на 6,2%).
Обязательства банка равны 187,508 млн манатов (спад на 8,1%), в том числе депозиты – 166,268 млн манатов (спад на 10,6%).
Капитал банка на начало июля равен 14 млн 472,29 тыс. манатов (спад на 45,2%), уставный капитал – 39 млн 844,4 тыс. манатов (не изменился).
Чистый убыток банка по итогам деятельности в I-ом полугодии составил 5 млн 278,7 тыс. манатов (спад на 34,7% по сравнению с показателем I-го полугодия 2018 года - ИФ).
ОАО «Amrahbank» создано в 1993 году. Акционерами банка являются 4 физических лица и одно юридическое лицо (Международный инвестиционный банк). Контрольный пакет акций (53,17%) принадлежит физическому лицу Юнису Илдырымзаде.
Б.Рустамбеков
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