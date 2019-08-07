Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, пострадали шестеро россиян - генконсульство РФ

Шесть россиян пострадали в аварии с автобусом в турецкой Аланье и доставлены в больницу, сообщили "Интерфаксу" в среду в генконсульстве РФ в Анталье.

"Шесть граждан Российской Федерации доставлены с различной степенью повреждений в больницу провинции, тяжелых нет", - сказали в консульстве.

Там отметили, что ожидается информация от правоохранительных органов.

Газета Yeni Alanya сообщает, что в общей сложности в ДТП пострадали 11 иностранных туристов, среди них шесть россиян.

По данным издания, ДТП произошло днем во вторник во время поездки на джип-сафари в горах возле курортного района Манавгат. Водитель не справился с управлением, джип перевернулся и упал с высоты 20 метров.

Один турист, 46-летний гражданин Нидерландов, погиб. Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие находятся в больнице ALKU-Anadolu.