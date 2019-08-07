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Происшествия 07.08.2019 11:36

Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, пострадали шестеро россиян - генконсульство РФ

Шесть россиян пострадали в аварии с автобусом в турецкой Аланье и доставлены в больницу, сообщили "Интерфаксу" в среду в генконсульстве РФ в Анталье.

"Шесть граждан Российской Федерации доставлены с различной степенью повреждений в больницу провинции, тяжелых нет", - сказали в консульстве.

Там отметили, что ожидается информация от правоохранительных органов.

Газета Yeni Alanya сообщает, что в общей сложности в ДТП пострадали 11 иностранных туристов, среди них шесть россиян.

По данным издания, ДТП произошло днем во вторник во время поездки на джип-сафари в горах возле курортного района Манавгат. Водитель не справился с управлением, джип перевернулся и упал с высоты 20 метров.

Один турист, 46-летний гражданин Нидерландов, погиб. Шесть российских туристов получили ранения, двое россиян позже были направлены в больницу Антальи, остальные пострадавшие находятся в больнице ALKU-Anadolu.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯНЕ, ДТП, КОНСУЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]