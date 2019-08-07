Не упусти шанс построить карьеру в AccessBank-e!

Желаете построить удачную карьеру в AccessBank-е? Хотите превратиться в высококвалиицированного кадра и профессионала своей сферы? Тогда не упустите шанс принять участие в новом сезоне проекта "Access Bankers School"!
Целью проекта является поддержка профессиональных шагов обладающей высоким потенциалом молодежи. Участники прошлого сезона, который был успешно реализован, уже подключились к профессиональной команде AccessBank-а в качестве квалифицированных кадров.
Кандидаты, принимающие участие в проекте, который продлится 12 недель, пройдут подготовку в головном офисе Банка и филиалах. Участники ознакомятся с такими направлениями, как работа с клиентами в сфере кредитования микро, малого и среднего бизнеса, предоставление широкого спектра некредитных банковских продуктов и услуг, казначейство и управление рисками.
Требования к кандидатам:
· Как минимум степень бакалавра
· Умение работать в команде
· Аналитическое мышление
· Желание построить карьеру в AccessBank-е
· Желание и возможность работать в региональных филиалах
· Приветствуется знание русского и / или английского языка
· Опыт работы не требуется, но при наличии считается преимуществом
Лицам, прошедшим отборочный этап, предоставляются следующие возможности:
· Уникальная возможность профессионального развития
· Заключение трудового контракта с первых дней обучения
· Гарантированная зароботная плата в период обучения
· Возможность ознакомиться одновременно с несколькими направлениями деятельности банка
· Возможность карьерного роста в AccessBank-е
"Основу успеха AccessBank-а составляют высококвалифицированные кадры. Многие из них начали свою карьеру в банке и стали профоссионалами в своей сфере. AccessBank превратил проект "Access Bankers School" в традицию для тех, кто хочет построить успешную карьеру, развиваясь в данном секторе", - сказала директор департамента Человеческих ресурсов Нигяр Гусейнзаде.
Для участия в проекте "Access Bankers School" зарегистрируйтесь до 30 августа 2019-го года пройдя по линку (https://www.accessbank.az/ru/our-bank/bankers-school/). В течение последующих нескольких недель будет осуществленотбор среди кандидатов, прошедшим же будет предоставлена информация посредством электронного письма, звонка или SMS-оповещения.
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