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Финансы 07.08.2019 11:34

Unibank увеличил в I полугодии активы на 15,2%, чистую прибыль – в 4,3 раза

Азербайджанский «Unibank» увеличил в I-ом полугодии 2019 года активы на 15,2% - до 799,494 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2019 года равен 404,703 млн манатов (рост в январе-июне на 4,4% - ИФ).

Обязательства банка на 30 июня составляют 681,029 млн манатов (рост на 6,6%). В том числе клиентские счета составили 529,229 млн манатов (рост на 13,2%).

Капитал банка на конец отчетного полугодия равен 118,464 млн манатов (рост на 2,1%), уставный капитал – 125 млн 686,3 тыс. манатов (не изменился)

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в I-ом полугодии составила 62 млн 435 тыс. манатов (рост в 4,26 раза по сравнению с январем-июнем 2018г - ИФ ).

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]