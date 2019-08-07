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Карабахский конфликт 07.08.2019 11:40

National Geographic Kids исправил ошибку с картой Азербайджана

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) и посольство Азербайджана в США добились устранения искаженной информации о Нагорном Карабахе на интернет-странице детского журнала National Geographic Kids (NGK).

По информации МТСВТ, NGK, издаваемый Национальным географическим обществом США, в публикации об Азербайджане разместил искаженную карту - оккупированный Нагорно-Карабахский регион был выделен другим цветом.

«В результате предпринятых мер, с интернет-страницы NGK устранена искаженная карта Азербайджана. Вместо нее опубликована карта с соблюдением территориальной целостности Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: NGK, КАРТА, УСТРАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]