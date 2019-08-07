National Geographic Kids исправил ошибку с картой Азербайджана

Министерство транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) и посольство Азербайджана в США добились устранения искаженной информации о Нагорном Карабахе на интернет-странице детского журнала National Geographic Kids (NGK).

По информации МТСВТ, NGK, издаваемый Национальным географическим обществом США, в публикации об Азербайджане разместил искаженную карту - оккупированный Нагорно-Карабахский регион был выделен другим цветом.

«В результате предпринятых мер, с интернет-страницы NGK устранена искаженная карта Азербайджана. Вместо нее опубликована карта с соблюдением территориальной целостности Азербайджана», - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде